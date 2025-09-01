Захист персональних даних: омбудсмен Лубінець застерігає щодо публікації фото дітей у соцмережах

З нагоди початку навчального року омбудсмен Денис Лубінець наголосив на необхідності обережного ставлення до публікації фотографій дітей у соцмережах. Про це пише УНН з посиланням на його допис у соцмережах.

Деталі

Омбудсмен застеріг, що зображення дитини є її персональними даними, і публікація у відкритому доступі може загрожувати безпеці та приватності.

За словами Лубінця, відповідальність за захист права дитини на приватність лежить на дорослих — батьках та вчителях. Якщо на фото присутні інші діти, слід отримати згоду їхніх батьків або ретушувати обличчя, аби уникнути порушень.

Закликаю батьків та вчителів відповідально ставитися до поширення зображень дітей у соцмережах. Найкращий спосіб захистити дитину — утриматися від публікації її фото у відкритому доступі. Дитина має право на приватність, і саме дорослі несуть відповідальність за її дотримання - застеріг Лубінець.

Він також зазначив, що стаття 32 Конституції України гарантує кожній дитині право на приватність. Обробка персональних даних дозволяється лише в інтересах дитини.

