Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 31148 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 75687 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 89555 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 104998 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 117866 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 255657 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114064 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86029 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99977 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Захист персональних даних: омбудсмен Лубінець застерігає щодо публікації фото дітей у соцмережах

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Денис Лубінець закликав батьків та вчителів відповідально ставитися до поширення зображень дітей у соцмережах. Публікація фото у відкритому доступі може загрожувати безпеці та приватності дитини.

Захист персональних даних: омбудсмен Лубінець застерігає щодо публікації фото дітей у соцмережах

З нагоди початку навчального року омбудсмен Денис Лубінець наголосив на необхідності обережного ставлення до публікації фотографій дітей у соцмережах. Про це пише УНН з посиланням на його допис у соцмережах.

Деталі

Омбудсмен застеріг, що зображення дитини є її персональними даними, і публікація у відкритому доступі може загрожувати безпеці та приватності. 

За словами Лубінця, відповідальність за захист права дитини на приватність лежить на дорослих — батьках та вчителях. Якщо на фото присутні інші діти, слід отримати згоду їхніх батьків або ретушувати обличчя, аби уникнути порушень.

Закликаю батьків та вчителів відповідально ставитися до поширення зображень дітей у соцмережах. Найкращий спосіб захистити дитину — утриматися від публікації її фото у відкритому доступі. Дитина має право на приватність, і саме дорослі несуть відповідальність за її дотримання

- застеріг Лубінець.

Він також зазначив, що стаття 32 Конституції України гарантує кожній дитині право на приватність. Обробка персональних даних дозволяється лише в інтересах дитини. 

Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярів29.08.25, 15:28 • 328043 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоОсвіта