Защита персональных данных: омбудсмен Лубинец предостерегает относительно публикации фото детей в соцсетях

По случаю начала учебного года омбудсмен Денис Лубинец подчеркнул необходимость осторожного отношения к публикации фотографий детей в соцсетях. Об этом пишет УНН со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Омбудсмен предостерег, что изображение ребенка является его персональными данными, и публикация в открытом доступе может угрожать безопасности и приватности.

По словам Лубинца, ответственность за защиту права ребенка на приватность лежит на взрослых — родителях и учителях. Если на фото присутствуют другие дети, следует получить согласие их родителей или ретушировать лица, чтобы избежать нарушений.

Призываю родителей и учителей ответственно относиться к распространению изображений детей в соцсетях. Лучший способ защитить ребенка — воздержаться от публикации его фото в открытом доступе. Ребенок имеет право на приватность, и именно взрослые несут ответственность за ее соблюдение - предостерег Лубинец.

Он также отметил, что статья 32 Конституции Украины гарантирует каждому ребенку право на приватность. Обработка персональных данных разрешается только в интересах ребенка.

