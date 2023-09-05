Захоплював Херсон: бойовику російського “Оплоту” повідомили про підозру

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“На початку повномасштабного вторгнення рф на „посаді“ стрільця він брав участь у захопленні Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо українського міста. Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівка Миколаївської області. Невдовзі бойовика було „переведено“ до складу новоствореного окупаційного угруповання — 3-го мотострілецького полку зс рф для стримування українського наступу на східному фронті. Таким чином фігуранта перекинули спочатку в район Мар’їнки, а потім під Красногорівку, що на Донеччині. Але провоював він там недовго і згодом був затриманий українськими захисниками”, — розповіли в СБУ про “кар’єру” загарбника.

Деталі

За даними слідства, затриманий є мешканцем окупованої Макіївки.

До лав так званої “5-ї окремої мотострілецької бригади “Оплот” чоловік вступив 24 лютого 2022 року.

“Оплот” — це незаконне збройне формування терористичної організації “днр”, що підпорядковане командуванню Південного військового округу країни-агресора.

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Там він заприсягнув на вірність росії, та отримав камуфльований формений одяг, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Йому загрожує до 15 років тюрми.