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Захватывал Херсон: боевику российского "Оплота" сообщили о подозрении

Захватывал Херсон: боевику российского "Оплота" сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 371858 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. СБУ арестовала и сообщила о подозрении боевику российского “Оплота”, который захватывал Херсон. По информации пресс-службы ведомства работники военной контрразведки вместе с десантниками взяли рашиста в плен во время боев под Донецком, передает УНН.

Цитата

“В начале полномасштабного вторжения рф на „должности“ стрелка он участвовал в захвате Херсона и обустройстве огневых позиций оккупантов вокруг украинского города. Затем он воевал против Сил обороны в районах поселка Романово-Булгаково и Михайловка Николаевской области. Вскоре боевик был „переведен“ в состав новосозданной оккупационной группировки — 3-го мотострелкового полка ВС РФ для сдерживания украинского наступления на восточном фронте. Таким образом фигуранта перебросили сначала в район Марьинки, а затем под Красногоровку, в Донецкой области. Но провоевал он там недолго и впоследствии был задержан украинскими защитниками”, — рассказали в СБУ о “карьере" захватчика.

Детали

По данным следствия, задержанный является жителем оккупированной Макеевки.

В ряды так называемой “5-й отдельной мотострелковой бригады “Оплот” мужчина вступил 24 февраля 2022 года.
“Оплот” — это незаконное вооруженное формирование террористической организации “днр”, подчиненное командованию Южного военного округа страны-агрессора.

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Там он присягнул на верность России, и получил камуфлированную форменную одежду, автомат АК-74 и боеприпасы к нему.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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