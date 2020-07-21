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Захоплення українських моряків біля берегів Нігерії: Кулеба повідомив деталі

Захоплення українських моряків біля берегів Нігерії: Кулеба повідомив деталі

Київ • УНН

 • 8281 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. З моменту захоплення членів екіпажу судна Curacao Trader у Гвінейській затоці пірати на зв’язок не виходили і вимог ще не висували. Про це на брифінгу у вівторок розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

“Резонансна подія минулого тижня — це захоплення українських моряків у результаті піратського нападу на судно Curacao Trader у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії. Ми були моментально проінформовані про те, що сталось, консульськими каналами. Серед захоплених моряків — шість громадян України. Посольство України в Нігерії та у Великій Британії вже встановило зв’язок з судновласником, оператором судна та займається звільненням наших моряків”, — сказав міністр.

З його слів, дипломати посольства України в Греції також долучились до цих зусиль і вже провели зустріч з представниками компанії-оператора судна.

“Напад на судно стався на відстані понад 200 морських миль від берега, коли судно закінчило вихід з небезпечної зони, і супровід, який гарантував його безпеку, залишився позаду. Саме в цей момент пірати напали. З моменту захоплення членів екіпажу пірати на зв’язок не виходили і вимог ще не висували. Тому всі комунікації ведуться негласно, зараз всі причетні сторони мобілізують свої зусилля для того, щоб все таки звільнити наших громадян”, — зазначив Кулеба.

Він також додав, що компанія-власник судна залучила групу професійних перемовників з Великої Британії, вони вже на шляху до Нігерії.

Як повідомляв УНН, минулого тижня у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати захопили судно Curacao Trader, викрадено шістьох моряків-українців, які були на борту.

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