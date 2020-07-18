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Біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шістьох українських моряків - МЗС

Київ • УНН

 • 16591 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. У Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати захопили судно Curacao Trader, викрадено шістьох моряків-українців, які були на борту. Про це повідомила УНН речниця МЗС України Катерина Зеленко.

"17 липня внаслідок піратського нападу на судно Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на південний захід), викрадено 13 з 19 членів екіпажу. Серед захоплених моряків – 6 громадян України", - повідомила Зеленко.

Вона додала, що посольства України в Нігерії та Великій Британії встановили зв’язок з судновласником, оператором судна та уточнюють обставини справи.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що пірати атакували в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії танкер Curacao Trader і викрали 15 членів екіпажу, імовірно, громадян України і Росії.

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