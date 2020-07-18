Біля берегів Нігерії пірати захопили у полон шістьох українських моряків - МЗС

"17 липня внаслідок піратського нападу на судно Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на південний захід), викрадено 13 з 19 членів екіпажу. Серед захоплених моряків – 6 громадян України", - повідомила Зеленко.

Вона додала, що посольства України в Нігерії та Великій Британії встановили зв’язок з судновласником, оператором судна та уточнюють обставини справи.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що пірати атакували в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії танкер Curacao Trader і викрали 15 членів екіпажу, імовірно, громадян України і Росії.