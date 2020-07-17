У Гвінейській затоці пірати напали на судно та викрали 15 членів екіпажу: серед них, ймовірно, українці

ukru
Ексклюзив
08:24 • 18001 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
07:00 • 65593 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
06:55 • 86852 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 161660 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 134198 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 144830 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 146557 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129058 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 183096 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126221 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

"Берлінська стіна – не варіант": Зеленський назвав найскладніше питання у перемовинах про мир

20 березня, 00:24 • 100885 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

20 березня, 01:00 • 139132 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 119782 перегляди
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

04:02 • 106185 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

05:38 • 106437 перегляди
Публікації
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 18001 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

07:00 • 65593 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

06:55 • 86852 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

06:15 • 75763 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 128467 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 103156 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 103867 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 121715 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 138367 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 136477 перегляди
Актуальне
У Гвінейській затоці пірати напали на судно та викрали 15 членів екіпажу: серед них, ймовірно, українці

У Гвінейській затоці пірати напали на судно та викрали 15 членів екіпажу: серед них, ймовірно, українці

Київ • УНН

 • 19096 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Пірати атакували в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії танкер Curacao Trader і викрали 15 членів екіпажу, імовірно громадян України і Росії. Про це повідомив в п’ятницю портал Dryad Global, який спеціалізується на питаннях безпеки на морі, передає УНН з посиланням також на дані інших трекінгові ресурсів.

Напад на судно, що йшло під прапором Ліберії, було скоєно в 210 морських милях від нігерійського штату Байелса. За даними порталу, на борт танкера піднялися вісім озброєних піратів.

Судно, здатне перевозити як нафту, так і хімічні речовини, належить компанії Curacao Trader Shipping.

За інформацією Marine Traffic: судно побудовано в 2007 році, ширина — 20,5 метрів, довжина — 116,5 метрів.

Довідка: Гвінейська затока, яка простягнулася від Сенегалу на півночі Африки до Анголи на півдні, перетворилася в найнебезпечніший регіон на планеті в плані загрози з боку морських розбійників. У першому кварталі поточного року там було зафіксовано 45% випадків світового піратства. Особливістю дій злочинців в цій затоці є той факт, що вони захоплюють в якості заручників членів екіпажів для отримання в подальшому за них викупу. За даними Міжнародного морського бюро, в 2019 році 90% викрадень моряків з суден припадало саме на Гвінейську затоку.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32