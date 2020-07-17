У Гвінейській затоці пірати напали на судно та викрали 15 членів екіпажу: серед них, ймовірно, українці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Пірати атакували в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії танкер Curacao Trader і викрали 15 членів екіпажу, імовірно громадян України і Росії. Про це повідомив в п’ятницю портал Dryad Global, який спеціалізується на питаннях безпеки на морі, передає УНН з посиланням також на дані інших трекінгові ресурсів.
Напад на судно, що йшло під прапором Ліберії, було скоєно в 210 морських милях від нігерійського штату Байелса. За даними порталу, на борт танкера піднялися вісім озброєних піратів.
Судно, здатне перевозити як нафту, так і хімічні речовини, належить компанії Curacao Trader Shipping.
За інформацією Marine Traffic: судно побудовано в 2007 році, ширина — 20,5 метрів, довжина — 116,5 метрів.
Довідка: Гвінейська затока, яка простягнулася від Сенегалу на півночі Африки до Анголи на півдні, перетворилася в найнебезпечніший регіон на планеті в плані загрози з боку морських розбійників. У першому кварталі поточного року там було зафіксовано 45% випадків світового піратства. Особливістю дій злочинців в цій затоці є той факт, що вони захоплюють в якості заручників членів екіпажів для отримання в подальшому за них викупу. За даними Міжнародного морського бюро, в 2019 році 90% викрадень моряків з суден припадало саме на Гвінейську затоку.