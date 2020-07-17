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В Гвинейском заливе пираты напали на судно и похитили 15 членов экипажа: среди них, вероятно, есть украинцы

В Гвинейском заливе пираты напали на судно и похитили 15 членов экипажа: среди них, вероятно, есть украинцы

Киев  •  УНН

 • 19072 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, предположительно граждан Украины и России. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующийся на вопросах безопасности на море, передает УНН со ссылкой также на данные других трекинговых ресурсов.

Нападение на судно, шедшее под флагом Либерии, было совершено в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса. По данным портала, на борт танкера поднялись восемь вооруженных пиратов.

Судно, способное перевозить как нефть, так и химические вещества, принадлежит компании Curacao Trader Shipping.

По информации Marine Traffic: судно построено в 2007 году, ширина — 20,5 метров, длина — 116,5 метров.

Справка: Гвинейский залив, протянувшийся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге, превратился в самый опасный регион на планете в плане угрозы со стороны морских разбойников. В первом квартале текущего года там было зафиксировано 45% случаев мирового пиратства. Особенностью действий преступников в этом заливе является тот факт, что они захватывают в качестве заложников членов экипажей для получения в дальнейшем за них выкупа. По данным Международного морского бюро, в 2019 году 90% похищений моряков с судов приходилось именно на Гвинейский залив.

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