У берегов Нигерии пираты захватили в плен шестерых украинских моряков - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили судно Curacao Trader, похищено шесть моряков-украинцев, которые были на борту. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
"17 июля в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу), похищено 13 из 19 членов экипажа. Среди захваченных моряков - 6 граждан Украины", - сообщила Зеленко.
Она добавила, что посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что пираты атаковали в Гвинейском заливе у берегов Нигерии танкер Curacao Trader и похитили 15 членов экипажа, вероятно, граждан Украины и России.