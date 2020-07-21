Интересы украинских моряков у берегов Нигерии: Кулеба сообщил детали

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КИЕВ. 21 июля. УНН. С момента захвата членов экипажа судна Curacao Trader в Гвинейском заливе пираты на связь не выходили и требований еще не выдвигали. Об этом на брифинге во вторник рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

"Резонансное событие прошлой недели - это захват украинских моряков в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. Мы были моментально проинформированы о том, что произошло, консульскими каналами. Среди захваченных моряков - шесть граждан Украины. Посольство Украины в Нигерии и в Великобритании уже установило связь с судовладельцем, оператором судна и занимается освобождением наших моряков", - сказал министр.

По его словам, дипломаты посольства Украины в Греции также присоединились к этим усилиям и уже провели встречу с представителями компании-оператора судна.

"Нападение на судно произошло на расстоянии более 200 морских миль от берега, когда судно закончило выход из опасной зоны, и сопровождение, которое гарантировало его безопасность, осталось позади. Именно в этот момент пираты напали. С момента захвата членов экипажа пираты на связь не выходили и требований еще не выдвигали. Поэтому все коммуникации ведутся негласно, сейчас все причастные стороны мобилизуют свои усилия для того, чтобы все-таки освободить наших граждан", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что компания-владелец судна привлекла группу профессиональных переговорщиков из Великобритании, они уже на пути в Нигерию.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили судно Curacao Trader, похищено шесть моряков-украинцев, которые были на борту.

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