"Захоплена" українська техніка: росія не зможе використати німецькі танки проти України - експерт BILD
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Оглядач BILD Бйорн Штрицель вважає, що навіть якщо росія й справді захопила певну українську техніку, вона не зможе використати німецькі танки проти України, передає УНН.
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Так, Бйорн Штрицель написав, що міноборони рф оприлюднило відео із нібито захопленим в Україні німецьким танком Leopard 2A6, який отримав незначні пошкодження. Як заявляють в росії, військові рф також нібито захопили американські БМП Bradley.
Штрицель зазначив, що поки що неясно, в якому стані знаходиться ця техніка. На думку експерта, навіть якщо зс рф зможуть відремонтувати Leopard, його навряд чи можна буде використовувати проти України. Танк стріляє снарядами калібру 120×570 мм стандарту НАТО, а більшість танків рф – боєприпасами калібру 125 мм.
На думку Штрицеля, росіяни спробують розібрати Leopard 2A6, щоб дізнатися про його слабкі місця або скопіювати західні технології. Але цій модифікації вже більше 20 років, у ній немає нових розробок.
"Найбільший інтерес для військової промисловості рф, ймовірно, становлять деякі деталі системи управління вогнем, ходова частина та трансмісія. Незважаючи на значно більшу масу, майже 60 тонн, Leopard 2A6 розвиває швидкість набагато вищу, ніж найсучасніший російський серійний танк Т-90М. Трофейний Leopard 2A6 може дати російській розвідці та військовій промисловості певне уявлення про технічний стан німецького танка 20 років тому. Але дізнатися про оптику, системи управління вогнем, броню та засоби активного захисту більш сучасних версій Leopard 2 не вийде", - наголосив експерт.
Нагадаємо
ЗМІ та військові експерти дослідили відео російського міноборони, в якому демонструється нібито захоплена українська техніка, і дійшли висновку, що, хоча цього разу це не трактори, але місце і дата зйомки викликає питання.