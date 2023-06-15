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"Захваченная" украинская техника: россия не сможет использовать немецкие танки против Украины - эксперт BILD

Киев • УНН

 • 98029584 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Обозреватель BILD Бьорн Штрицель считает, что даже если россия действительно захватила определенную украинскую технику, она не сможет использовать немецкие танки против Украины, передает УНН.

"Захваченная" украинская техника: россия не сможет использовать немецкие танки против Украины - эксперт BILD

Детали

Так, Бьорн Штрицель написал, что минобороны рф обнародовало видео с якобы захваченным в Украине немецким танком Leopard 2A6, который получил незначительные повреждения. Как заявляют в россии, военные рф также якобы захватили американские БМП Bradley.

Штрицель отметил, что пока что неясно, в каком состоянии находится эта техника. По мнению эксперта, даже если вс рф смогут отремонтировать Leopard, его вряд ли можно будет использовать против Украины. Танк стреляет снарядами калибра 120×570 мм стандарта НАТО, а большинство танков рф – боеприпасами калибра 125 мм.

По мнению Штрицеля, россияне попытаются разобрать Leopard 2A6, чтобы узнать о его слабых местах или скопировать западные технологии. Но этой модификации уже более 20 лет, в ней нет новых разработок.

"Наибольший интерес для военной промышленности рф, вероятно, представляют некоторые детали системы управления огнем, ходовая часть и трансмиссия. Несмотря на значительно большую массу, почти 60 тонн, Leopard 2A6 развивает скорость гораздо выше, чем самый современный российский серийный танк Т-90М. Трофейный Leopard 2A6 может дать российской разведке и военной промышленности определенное представление о техническом состоянии немецкого танка 20 лет назад. Но узнать об оптике, системах управления огнем, броне и средствах активной защиты более современных версий Leopard 2 не получится", - подчеркнул эксперт.

Напомним

СМИ и военные эксперты исследовали видео российского минобороны, в котором демонстрируется якобы захваченная украинская техника, и пришли к выводу, что, хотя на этот раз это не тракторы, но место и дата съемки вызывает вопросы.

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