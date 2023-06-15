"Захваченная" украинская техника: россия не сможет использовать немецкие танки против Украины - эксперт BILD

Детали

Так, Бьорн Штрицель написал, что минобороны рф обнародовало видео с якобы захваченным в Украине немецким танком Leopard 2A6, который получил незначительные повреждения. Как заявляют в россии, военные рф также якобы захватили американские БМП Bradley.

Штрицель отметил, что пока что неясно, в каком состоянии находится эта техника. По мнению эксперта, даже если вс рф смогут отремонтировать Leopard, его вряд ли можно будет использовать против Украины. Танк стреляет снарядами калибра 120×570 мм стандарта НАТО, а большинство танков рф – боеприпасами калибра 125 мм.

По мнению Штрицеля, россияне попытаются разобрать Leopard 2A6, чтобы узнать о его слабых местах или скопировать западные технологии. Но этой модификации уже более 20 лет, в ней нет новых разработок.

"Наибольший интерес для военной промышленности рф, вероятно, представляют некоторые детали системы управления огнем, ходовая часть и трансмиссия. Несмотря на значительно большую массу, почти 60 тонн, Leopard 2A6 развивает скорость гораздо выше, чем самый современный российский серийный танк Т-90М. Трофейный Leopard 2A6 может дать российской разведке и военной промышленности определенное представление о техническом состоянии немецкого танка 20 лет назад. Но узнать об оптике, системах управления огнем, броне и средствах активной защиты более современных версий Leopard 2 не получится", - подчеркнул эксперт.

Напомним

СМИ и военные эксперты исследовали видео российского минобороны, в котором демонстрируется якобы захваченная украинская техника, и пришли к выводу, что, хотя на этот раз это не тракторы, но место и дата съемки вызывает вопросы.