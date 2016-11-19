Захист В.Януковича хоче провести очну ставку з П.Порошенком

"Свідчення, тим більше ті, які надано Петром Порошенком (на допиті - ред.), вони є важливими для даної справи. Виникає питання до ГПУ і до самого пана Порошенка: чому цих свідчень не було надано слідству раніше? Я нагадаю, що ще у серпні, після того як Луценком було оголошено про бажання допитати цих осіб, захист звернувся з клопотанням щодо забезпечення участі захисту під час цього допиту. Така процедура може відбуватися і може бути проведена слідчими. Крім того, ми просили провести одночасний допит Порошенка і Януковича. ... Одна із причин, з якої ГПУ відмовила нам в її проведенні, було те, що осіб не було допитано, в тому числі й пана Порошенка. Тепер немає ніяких перешкод після цього допиту для проведення очної ставки", - повідомив В.Сердюк.

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва 16 листопада отримав повідомлення від Ростовського обласного суду РФ щодо можливості проведення допиту в режимі відеоконференції колишнього президента України Віктора Януковича.

Допит екс-президента В.Януковича як свідка у справі про звинувачення п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" у вбивствах активістів Майдану може відбутися 25 листопада.

Як повідомляв УНН, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.