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15 марта, 19:03 • 108922 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149101 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126923 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120218 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106795 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102397 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96817 просмотра

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Защита В.Януковича хочет провести очную ставку с П.Порошенко

Защита В.Януковича хочет провести очную ставку с П.Порошенко

Киев • УНН

 • 10223 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Защита экс-президента Виктора Януковича планирует требовать проведения очной ставки с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк.

"Свидетельства, тем более те, которые предоставлены Петром Порошенко (на допросе - ред.), они важны для данного дела. Возникает вопрос к ГПУ и до самого господина Порошенко: почему этих свидетельств не было предоставлено следствию раньше? Я напомню, что еще в августе, после того как Луценко было объявлено о желании допросить этих лиц, защита обратилась с ходатайством по обеспечению участия защиты во время этого допроса. Такая процедура может происходить и может быть проведена следователями. Кроме того, мы просили провести одновременный допрос Порошенко и Януковича. ... Одна из причин, по которой ГПУ отказала нам в его проведении, было то, что лица не были допрошены, в том числе и господин  Порошенко. Теперь нет никаких препятствий после этого допроса для проведения очной ставки ", - сообщил В.Сердюк .

Напомним, Святошинский районный суд Киева 16 ноября получил сообщение от Ростовского областного суда РФ о возможности допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана может состояться 25 ноября.

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