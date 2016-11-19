Защита В.Януковича хочет провести очную ставку с П.Порошенко

"Свидетельства, тем более те, которые предоставлены Петром Порошенко (на допросе - ред.), они важны для данного дела. Возникает вопрос к ГПУ и до самого господина Порошенко: почему этих свидетельств не было предоставлено следствию раньше? Я напомню, что еще в августе, после того как Луценко было объявлено о желании допросить этих лиц, защита обратилась с ходатайством по обеспечению участия защиты во время этого допроса. Такая процедура может происходить и может быть проведена следователями. Кроме того, мы просили провести одновременный допрос Порошенко и Януковича. ... Одна из причин, по которой ГПУ отказала нам в его проведении, было то, что лица не были допрошены, в том числе и господин Порошенко. Теперь нет никаких препятствий после этого допроса для проведения очной ставки ", - сообщил В.Сердюк .

Напомним, Святошинский районный суд Киева 16 ноября получил сообщение от Ростовского областного суда РФ о возможности допроса в режиме видеоконференции бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Майдана может состояться 25 ноября.