"Акустичні атаки" на Кубі: дипломати могли постраждати через засоби для боротьби з комахами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Канадські вчені припускають, що стан здоров’я західних дипломатів на Кубі погіршився не через “акустичних атак”, а від інсектицидів — засобів, які застосовують для боротьби з комахами, повідомляє Reuters, пише УНН з посиланням на відповідний матеріал.
Вчені з університету Делхаузі і фахівці служби охорони здоров’я Нової Шотландії обстежили канадських дипломатів відразу ж після того, як їх евакуювали з Куби. Крім людей, також досліджували і одну з собак, яка жила в сім’ї співробітників канадської дипмісії на Кубі.
Дослідники виявили, що в деяких частинах мозку, уразливих перед дією нейротоксинів, є пошкодження. У цих областях не міг працювати фермент холінестераза, що заважало функціонуванню нервової системи. На роботу холінестерази можуть впливати деякі засоби для боротьби з комахами.
Як наголошується, в 2016-2018 роках, коли американські та канадські дипломати скаржилися на дивне нездужання, на Кубі активно застосовували пестициди через спалах лихоманки Зіка, яку передають комарі.
В кінці 2016 року співробітники посольства США на Кубі і канадські дипломати почали скаржитися на погане самопочуття — нудоту, втрату слуху, головний біль і труднощі з орієнтацією в просторі — без видимих на те причин. Постраждали більше 20 дипломатів, яких евакуювали з Куби.
В ході розслідування висувалася версія, що проти дипломатів використовували якісь звукові пристрої. Пізніше ФБР встановило, що самі по собі звукові хвилі не могли привести до травм. Також висувалася версія, що дипломати на Кубі просто зазнали масової істерії.
У вересні 2018 року телеканал NBC повідомив, що в причетності до “акустичних атак” підозрюють Росію. Офіційно влада США існування таких підозр заперечувала.
Як писав УНН восени минулого року, постраждалі на Кубі дипломати США могли зазнати мікрохвильового випромінювання.