Западные дипломаты на Кубе могли пострадать не от "акустической атаки", а от средств для борьбы с насекомыми

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Канадские ученые предполагают, что состояние здоровья западных дипломатов на Кубе ухудшилось не из-за “акустических атак”, а от инсектицидов — средств, которые применяют для борьбы с насекомыми, сообщает Reuters, пишет УНН со ссылкой на соответствующий материал.