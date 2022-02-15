Захід США страждає від мегазасухи, що стала найсильнішою за останні 1200 років

Деталі

На глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, припадає понад 40% інтенсивності посухи, повідомили в журналі Nature Climate Change.

"Засуха на рубежі 21 століття не була б траєкторією мегазасухи без антропогенної зміни клімату", — написали провідний автор Парк Вільямс, доцент Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, та його колеги.

За останнє десятиліття Каліфорнія та інші західні штати відчували гостру нестачу води, що призводило до періодичних обмежень на її використання та змушувало деякі спільноти імпортувати воду у пляшках для пиття.

"Випадкового сильного снігу чи дощу буде замало, щоб компенсувати це. 2021 рік був особливо посушливим", - йдеться в повідомленні.

Станом на 10 лютого, 95% західної частини США страждали від посухи, згідно з даними урядового агентства США з моніторингу посухи.

Минулого літа два найбільші водосховища Північної Америки - озеро Мід і озеро Пауелл - досягли найнижчого зареєстрованого рівня води більш ніж за сторіччя.

Згідно з отриманими даними, високою є ймовірність того, що нинішня посуха триватиме як мінімум кілька років, а можливо, і довше.

Запустивши моделювання на основі даних про вологість ґрунту за 1200 років, дослідники підрахували 94-% ймовірність того, що посуха триватиме до 2022 року.

Є шанс три із чотирьох, що вона триватиме до кінця десятиліття.

Хронічний дефіцит води

Більш ранні дослідження показали, що період 2000-2018 років, ймовірно, був другою за силою посухи.

Дані за 2019–2021 роки, підкріплені новими кліматичними моделями, випущеними минулого року, показали, що нинішня посуха гірша, ніж будь-яка середньовічна.

Західна частина Північної Америки - не єдиний регіон, що страждає від суворих посушливих періодів.

Зміна клімату посилила викликану Ель-Ніньо посуху 2015-2016 років, що призвело до масових неврожаїв, спалахів лихоманки Ріфт-Валлі та підвищення рівня недоїдання.

За прогнозами, від 800 мільйонів до трьох мільярдів людей у ​​всьому світі зазнають хронічного браку води через посуху, викликану потеплінням на два градуси за Цельсієм вище доіндустріального рівня, згідно з проектом доповіді Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC).

Поверхня Землі вже нагрілася в середньому на 1,1°C і майже напевно перевищить обмеження в 1,5°C, передбачене Паризькою угодою, протягом двох десятиліть.

До інших природних екстремальних погодних явищ, посилених глобальним потеплінням, відносяться смертельні хвилі тепла, що спричиняють повені дощу та урагани.