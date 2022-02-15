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Запад США страдает от мегазасухи, что стала сильнейшей за последние 1200 лет

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 февраля. УНН. Мегазасуха, которая выжгла юго-запад Соединенных Штатов и некоторые районы Мексики за последние два десятилетия, является самой сильной засухой в регионе по крайней мере за последние 1200 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

На глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, приходится более 40% интенсивности засухи, сообщили в журнале Nature Climate Change.

"Засуха на рубеже 21 века не была бы траекторией мегазасухи без антропогенного изменения климата", — написали ведущий автор Парк Уильямс, доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и его коллеги.

За последнее десятилетие Калифорния и другие западные штаты испытывали острую нехватку воды, что приводило к периодическим ограничениям на ее использование и заставляло некоторые сообщества импортировать воду в бутылках для питья.

"Случайного сильного снега или дождя будет мало, чтобы компенсировать это. 2021 год был особенно засушливым", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 февраля, 95% западной части США страдали от засухи, согласно данным правительственного агентства США по мониторингу засухи.

Прошлым летом два крупнейших водохранилища Северной Америки - озеро Мид и озеро Пауэлл - достигли самого низкого зарегистрированного уровня воды более чем за столетие.

Согласно полученным данным, высока вероятность того, что нынешняя засуха продлится как минимум несколько лет, а возможно, и дольше.

Запустив моделирование на основе данных о влажности почвы за 1200 лет, исследователи подсчитали 94-% вероятность того, что засуха продлится до 2022 года.

Есть шанс три из четырех, что она продлится до конца десятилетия.

Хронический дефицит воды

Более ранние исследования показали, что в период 2000-2018 годов, вероятно, был вторым по силе засухи.

Данные за 2019-2021 годов, подкрепленные новыми климатическими моделями, выпущенными в прошлом году, показали, что нынешняя засуха хуже, чем средневековая.

Западная часть Северной Америки - не единственный регион, страдающий от суровых засушливых периодов.

Изменение климата усилило вызванную Эль-Ниньо засуху 2015-2016 годов, что привело к массовым неурожаям, вспышкам лихорадки Рифт-Валли и повышения уровня недоедания.

По прогнозам, от 800 миллионов до трех миллиардов людей во всем мире подвергаются хронической нехватке воды из-за засухи, вызванной потеплением на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, в соответствии с проектом доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).

Поверхность Земли уже нагрелась в среднем на 1,1°C и почти наверняка превысит ограничение в 1,5°C, предусмотренное Парижским соглашением, в течение двух десятилетий.

К другим природным экстремальным погодным явлениям, усиленным глобальным потеплением, относятся смертельные волны тепла, вызывающие наводнения дождя и ураганы.

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