Запад США страдает от мегазасухи, что стала сильнейшей за последние 1200 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Мегазасуха, которая выжгла юго-запад Соединенных Штатов и некоторые районы Мексики за последние два десятилетия, является самой сильной засухой в регионе по крайней мере за последние 1200 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
На глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, приходится более 40% интенсивности засухи, сообщили в журнале Nature Climate Change.
"Засуха на рубеже 21 века не была бы траекторией мегазасухи без антропогенного изменения климата", — написали ведущий автор Парк Уильямс, доцент Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и его коллеги.
За последнее десятилетие Калифорния и другие западные штаты испытывали острую нехватку воды, что приводило к периодическим ограничениям на ее использование и заставляло некоторые сообщества импортировать воду в бутылках для питья.
"Случайного сильного снега или дождя будет мало, чтобы компенсировать это. 2021 год был особенно засушливым", - говорится в сообщении.
По состоянию на 10 февраля, 95% западной части США страдали от засухи, согласно данным правительственного агентства США по мониторингу засухи.
Прошлым летом два крупнейших водохранилища Северной Америки - озеро Мид и озеро Пауэлл - достигли самого низкого зарегистрированного уровня воды более чем за столетие.
Согласно полученным данным, высока вероятность того, что нынешняя засуха продлится как минимум несколько лет, а возможно, и дольше.
Запустив моделирование на основе данных о влажности почвы за 1200 лет, исследователи подсчитали 94-% вероятность того, что засуха продлится до 2022 года.
Есть шанс три из четырех, что она продлится до конца десятилетия.
Хронический дефицит воды
Более ранние исследования показали, что в период 2000-2018 годов, вероятно, был вторым по силе засухи.
Данные за 2019-2021 годов, подкрепленные новыми климатическими моделями, выпущенными в прошлом году, показали, что нынешняя засуха хуже, чем средневековая.
Западная часть Северной Америки - не единственный регион, страдающий от суровых засушливых периодов.
Изменение климата усилило вызванную Эль-Ниньо засуху 2015-2016 годов, что привело к массовым неурожаям, вспышкам лихорадки Рифт-Валли и повышения уровня недоедания.
По прогнозам, от 800 миллионов до трех миллиардов людей во всем мире подвергаются хронической нехватке воды из-за засухи, вызванной потеплением на два градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня, в соответствии с проектом доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC).
Поверхность Земли уже нагрелась в среднем на 1,1°C и почти наверняка превысит ограничение в 1,5°C, предусмотренное Парижским соглашением, в течение двух десятилетий.
К другим природным экстремальным погодным явлениям, усиленным глобальным потеплением, относятся смертельные волны тепла, вызывающие наводнения дождя и ураганы.