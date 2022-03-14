Захаровій та двом високопосадовцям армії рф повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України: їм загрожує довічне ув’язнення

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 5103 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 21431 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 32035 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 73524 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 136775 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 160161 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 208490 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199391 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186493 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157656 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.9 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Сенатори США погрожують 500% митами для країн-покупців російської нафти, газу та урану - The Hill

1 квітня, 22:21 • 62207 перегляди

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 65594 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 58883 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 62032 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 59598 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 36767 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 29953 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 218486 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 342941 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 600287 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 64995 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 105252 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 132000 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 154208 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 167214 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Захаровій та двом високопосадовцям армії рф повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України: їм загрожує довічне ув’язнення

Захаровій та двом високопосадовцям армії рф повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України: їм загрожує довічне ув’язнення

Київ • УНН

 • 235912 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Трьом високопосадовцям Російської Федерації повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України та її громадян. За вчинення цих злочинів передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, передає УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

У посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни підозрюється Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації Сергій Суровікін, Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Російської Федерації Ігор Кириллов, Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України) Марія Захарова.

Встановлено, що Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.

В свою чергу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України. Вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України. Сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії на порушення територіальної цілісності України.

Додамо

За ініціативи Державного бюро розслідувань пропагандиста Кремля Володимира Соловйова оголосять в міжнародний розшук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$84,126.10
Золото
$3,146.40
Tesla
$268.93
Brent
$74.33
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,854.07