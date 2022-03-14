Захаровій та двом високопосадовцям армії рф повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України: їм загрожує довічне ув’язнення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Трьом високопосадовцям Російської Федерації повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти України та її громадян. За вчинення цих злочинів передбачено максимальне покарання у виді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна, передає УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
У посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни підозрюється Головнокомандувач Повітряно-космічними силами Російської Федерації Сергій Суровікін, Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС Російської Федерації Ігор Кириллов, Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ Російської Федерації (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України) Марія Захарова.
Встановлено, що Головнокомандувач Повітряно-космічними силами РФ організував вторгнення російської авіації на територію України та нанесення ракетно-бомбових ударів, у тому числі, по цивільним об’єктам. Внаслідок цього загинули та отримали поранення мирні громадяни, зруйновано житло та цивільну інфраструктуру.
В свою чергу начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ і Директор департаменту інформації та друку Міністерства закордонних справ РФ своїми діями сприяли веденню іншими співучасниками війни проти України. Вони публічно розповсюджували неправдиву інформацію про дії представників влади України. Сприяли розпалюванню національної ворожнечі та вчиняли інші дії на порушення територіальної цілісності України.
Додамо
За ініціативи Державного бюро розслідувань пропагандиста Кремля Володимира Соловйова оголосять в міжнародний розшук.