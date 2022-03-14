Захаровой и двум высокопоставленным чиновникам армии рф сообщено о подозрении в совершении преступлений против Украины: им грозит пожизненное заключение

Детали

В посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны подозревается Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин, Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов, Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации (ч. 3 Ст. 110, Ч. 2 Ст. 437 УК Украины) Мария Захарова.

Установлено, что Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. В результате погибли и получили ранения мирные граждане, разрушено жилье и гражданская инфраструктура.

В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ своими действиями способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины. Они публично распространяли ложную информацию о действиях представителей власти Украины. Способствовали разжиганию национальной розни и совершали другие действия на нарушение территориальной целостности Украины.

Добавим

По инициативе Государственного бюро расследований пропагандиста Кремля Владимира Соловьева объявят в международный розыск.