В Україні ініціюють оголошення пропагандиста Соловйова в міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За ініціативи Державного бюро розслідувань пропагандиста Кремля Володимира Соловйова оголосять в міжнародний розшук. Про це інформує пресслужба ДБР, пише УНН.
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“Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Владіміра Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
У ДБР повідомили, що 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління ДБР та обрав запобіжний захід - тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії «Єдина Росія» Владіміру Соловйову.
Раніше, 11 березня за результатом зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків - загибелі людей.
“Встановлено, що Владімір Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення”, - повідомили у бюро.
Раніше
Як писав УНН, минулого тижня український суд дозволив арештувати російську пропагандистку Маргариту Симоньян.