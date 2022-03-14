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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4968 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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В Україні ініціюють оголошення пропагандиста Соловйова в міжнародний розшук

В Україні ініціюють оголошення пропагандиста Соловйова в міжнародний розшук

Київ • УНН

 • 156408 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. За ініціативи Державного бюро розслідувань пропагандиста Кремля Володимира Соловйова оголосять в міжнародний розшук. Про це інформує пресслужба ДБР, пише УНН.

Цитата

“Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Владіміра Соловйова в міжнародний розшук, який найближчим часом буде направлений до закордонних колег”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

У ДБР повідомили, що 14 березня Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого Управління ДБР та обрав запобіжний захід - тримання під вартою, російському телеведучому, пропагандисту, члену правлячої політичної партії «Єдина Росія» Владіміру Соловйову.

Раніше, 11 березня за результатом зібраних доказів у кримінальному провадженні йому було повідомлено про підозру у публічних закликах до зміни державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків - загибелі людей.

“Встановлено, що Владімір Соловйов системно підтримував злочинні дії вищого керівництва РФ щодо вторгнення в Україну та закликав до зміни її територіального устрою, у тому числі через проведення воєнних дій та знищення військової інфраструктури та мирного населення”, - повідомили у бюро.

Раніше

Як писав УНН, минулого тижня український суд дозволив арештувати російську пропагандистку Маргариту Симоньян.

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