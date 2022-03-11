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Украинский суд разрешил арестовать российскую пропагандистку Симоньян

Украинский суд разрешил арестовать российскую пропагандистку Симоньян

Киев • УНН

 • 157623 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Украинский суд разрешил арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения российскую пропагандистку Маргариту Симоньян. Об этом сообщила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook, пишет УНН.

Цитата

"Симоньян Маргарита Семёновна, ваш процессуальный статус в Украине - подозреваемое лицо. Спешу вас уведомить о том, что следственный судья украинского компетентного суда, заслушав доводы украинских прокуроров, изложенные в соответствующем ходатайстве, нашёл их обоснованными и мотивированными. Таким образом, украинский суд разрешил вас, Маргарита Семёновна, арестовать и доставить в суд для избрания меры пресечения", - сообщила Венедиктова.

Детали

По ее словам, поскольку исполнить этот приказ суда на территории РФ пока не представляется возможным, украинские прокуроры намерены в ближайшие дни инициировать процесс объявления подозреваемого лица в международный розыск.

"По мнению украинской прокуратуры и ссылаясь на практический опыт, вы должны понимать, что будете задержаны при пересечении границы другого государства с целью последующей экстрадиции в Украину", - написала Генпрокурор.

Она посоветовала Симоньян нанять хороших юристов и заверила: в Украине очень важно, чтоб всё было по букве и духу закона.

"P.S. "Россия, мать, забери Донбасс домой» - это одна из сотни причин, которая заставила украинских прокуроров обратить на вас внимание. Сегодня украинские прокуроры, следуя духу вашей мировозренческой идеологии, хотят пригласить вас к нам домой", - добавила Генпрокурор.

Ранее

Как писал УНН, ранее украинский суд разрешил арестовать без права внесения залога российского певца Николая Баскова.

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