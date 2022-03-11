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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 3894 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Український суд дозволив заарештувати російську пропагандистку Сімоньян

Український суд дозволив заарештувати російську пропагандистку Сімоньян

Київ • УНН

 • 157627 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Український суд дозволив заарештувати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу російську пропагандистку Маргариту Сімоньян. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова у Facebook, пише УНН.

Цитата

"Сімоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні - підозрювана особа. Поспішаю вам повідомити про те, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, знайшов їх обґрунтованими та мотивованими. Таким чином, український суд дозволив Вас, Маргарита Семенівна, заарештувати і доставити до суду для обрання запобіжного заходу", - повідомила Венедіктова.

Деталі

За її словами, оскільки виконати цей наказ суду на території РФ поки не видається можливим, українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук.

"На думку української прокуратури і посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції в Україну", - написала Генпрокурор.

Вона порадила Сімоньян найняти хороших юристів і запевнила: в Україні дуже важливо, щоб все було відповідно до букви і духу закону.

"P. S. "Росія, мати, забери Донбас додому" - це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, слідуючи духу вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому", - додала Генпрокурор.

Раніше

Як писав УНН, раніше український суд дозволив заарештувати без права внесення застави російського співака Миколу Баскова.

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