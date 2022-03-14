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В Украине инициируют объявление пропагандиста Соловьева в международный розыск

В Украине инициируют объявление пропагандиста Соловьева в международный розыск

Киев • УНН

 • 156404 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. По инициативе Государственного бюро расследований пропагандиста Кремля Владимира Соловьева объявят в международный розыск. Об этом информирует пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Цитата

“Следователи ГБР собрали необходимый пакет документов для объявления Владимира Соловьева в международный розыск, который в ближайшее время будет направлен зарубежным коллегам”, - говорится в сообщении.

Детали

В ГБР сообщили, что 14 марта Лычаковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного Управления ГБР и избрал меру пресечения - содержание под стражей, российскому телеведущему, пропагандисту, члену правящей политической партии "Единая Россия" Владимиру Соловьеву.

Ранее, 11 марта, по результатам собранных доказательств в уголовном производстве ему было сообщено о подозрении в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, что привело к тяжким последствиям - гибели людей.

“Установлено, что Владимир Соловьев системно поддерживал преступные действия высшего руководства РФ по вторжению в Украину и призывал к изменению ее территориального устройства, в том числе через проведение военных действий и уничтожение военной инфраструктуры и мирного населения”, - сообщили в бюро.

Ранее

Как писал УНН, на прошлой неделе украинский суд разрешил арестовать российскую пропагандистку Маргариту Симоньян.

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