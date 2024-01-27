Загарбники поновили наступальні дії на Харківщині - Синєгубов

Російські окупанти відновили інтенсивність наступальних дій в Харківській області. Зокрема запеклі бої відбуваються в Синьківці та Табаївці. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Наші воїни відбили біля 13 ворожих атак, інтенсивність наступальних ворожих дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні, це відповідно Синьківка і звичайно Табаївка. Тобто це інший напрямок, трохи південніше від Куп'янська, який досить важкий, але повністю контрольований нашими збройними силами