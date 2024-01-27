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Загарбники поновили наступальні дії на Харківщині - Синєгубов

Загарбники поновили наступальні дії на Харківщині - Синєгубов

Київ • УНН

 • 31790 перегляди

Російські війська відновили наступ у Харківській області, запеклі бої точаться у селах Синьківка та Табаївка. Більше десятка російських атак було відбито українськими військами, але, за словами голови Харківської обласної військової адміністрації, інтенсивність російських наступальних дій на цих територіях знову зросла.

Російські окупанти відновили інтенсивність наступальних дій в Харківській області. Зокрема запеклі бої відбуваються в Синьківці та Табаївці. Про це розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Наші воїни відбили біля 13 ворожих атак, інтенсивність наступальних ворожих дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні, це відповідно Синьківка і звичайно Табаївка. Тобто це інший напрямок, трохи південніше від Куп'янська, який досить важкий, але повністю контрольований нашими збройними силами

- сказав Синєгубов.

Доповнення

Упродовж доби артилерійських та мінометних обстрілів рф зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. За словами Синєгубова, ті населені пункти, де ведуться активні бойові дії та прифронтова територія знаходиться постійно під ворожим вогнем.

Крім того, голова ОВА повідомив, що за цей місяць 21 людина загинула, у тому числі маленька дівчинка. Також близько 180 людей отримали поранення, з них 20 це діти. Щодо житлової інфраструктури, то пошкоджено близько 250 будинків.

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Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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