Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов

Российские оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий в Харьковской области. В частности ожесточенные бои происходят в Синьковке и Табаевке. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Наши воины отбили около 13 вражеских атак, интенсивность наступательных вражеских действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные, это соответственно Синьковка и конечно Табаевка. То есть это другое направление, чуть южнее Купянска, который достаточно тяжелый, но полностью контролируемый нашими вооруженными силами - сказал Синегубов.

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В течение суток артиллерийских и минометных обстрелов рф подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины. По словам Синегубова, те населенные пункты, где ведутся активные боевые действия и прифронтовая территория находится постоянно под вражеским огнем.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что за этот месяц 21 человек погиб, в том числе маленькая девочка. Также около 180 человек получили ранения, из них 20 это дети. Относительно жилой инфраструктуры, то повреждено около 250 домов.

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