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Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов

Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов

Киев  •  УНН

27 январь 2024, 11:53  •  6772 просмотра

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Российские войска возобновили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в селах Синьковка и Табаевка. Более десятка российских атак было отбито украинскими войсками, но, по словам председателя Харьковской областной военной администрации, интенсивность российских наступательных действий на этих территориях снова возросла.

Российские оккупанты возобновили интенсивность наступательных действий в Харьковской области. В частности ожесточенные бои происходят в Синьковке и Табаевке. Об этом рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Наши воины отбили около 13 вражеских атак, интенсивность наступательных вражеских действий по этому направлению снова возобновилась. Два направления у нас достаточно серьезные, это соответственно Синьковка и конечно Табаевка. То есть это другое направление, чуть южнее Купянска, который достаточно тяжелый, но полностью контролируемый нашими вооруженными силами

- сказал Синегубов.

Дополнение

В течение суток артиллерийских и минометных обстрелов рф подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины. По словам Синегубова, те населенные пункты, где ведутся активные боевые действия и прифронтовая территория находится постоянно под вражеским огнем.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что за этот месяц 21 человек погиб, в том числе маленькая девочка. Также около 180 человек получили ранения, из них 20 это дети. Относительно жилой инфраструктуры, то повреждено около 250 домов.

Только в случае угрозы для города: в Харькове изменили правила объявления воздушной тревоги26 январь 2024, 14:38 • 19277 просмотров

Анна Онищенко

Анна Онищенко

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Захватчики возобновили наступательные действия на Харьковщине - Синегубов

Российские войска возобновили наступление в Харьковской области, ожесточенные бои идут в селах Синьковка и Табаевка. Более десятка российских атак было отбито украинскими войсками, но, по словам председателя Харьковской областной военной администрации, интенсивность российских наступательных действий на этих территориях снова возросла.

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