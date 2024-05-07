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Загарбники атакують КАБами Херсонщину, багато руйнувань у низці населених пунктів – Прокудін

Київ • УНН

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17 населених пунктів у Херсонській області були обстріляні російською армією, що призвело до руйнування будівель та інфраструктури, а чоловік і жінка отримали поранення в результаті обстрілів.

17 населених пунктів були обстріляні армією рф на правобережжі Херсонської області. Вибухового та уламкового поранення отримали чоловік та жінка. Також ворог б’є керованими авіабомбами та спричиняє багато руйнувань. Про це повідомляє у "Єдиних новинах" начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

17 населених пунктів були на правобережжі обстріляні: Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав. Пошкоджено 1,5 десятки приватних будинків, багатоповерхівки, також прилетіло і по адмінбудівлі, а також по газогону. Крім того ворог атакує керованими авіабомбами, скидали бомби на Дніпровський, Іванівку, Червоний маяк. Там дуже багато руйнувань

– розповів Прокудін.

Він також повідомив, що з ранку під авіаційними і артилерійськими ударами Білозерка, де понівечено понад 2 десятки приватних будинків. За словами Прокудіна, у Білозерці постраждала жінка, яка їхала маршруткою, - її доставили до лікарні, діагностували вибухову травму, зараз вона у середньому стані важкості, знаходиться у лікарні.

Минулої доби поранення отримав 50-річний волонтер, якого було поранено на околиці села Львова. Йому надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Нагадаємо

Будівля банку в Білопіллі Сумської області була пошкоджена ворожим обстрілом з "Градів". Четверо співробітників, які були в будівлі, залишилися неушкодженими.

Ігор Тележніков

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