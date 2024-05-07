Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
  •  20116 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  119455 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  103061 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  116983 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  119287 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  120158 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228585 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211820 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207105 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  174093 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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30 апреля 2024, 14:32  •  414897 просмотра

Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

17 населенных пунктов в Херсонской области были обстреляны российской армией, что привело к разрушению зданий и инфраструктуры, а мужчина и женщина получили ранения в результате обстрелов.

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Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

Правительство продлило на месяц отсрочку от призыва, которая предоставлена решением Минэкономики

Кабинет Министров Украины продлил отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации на один месяц для военнообязанных, которые получили отсрочку от Минэкономики.

Общество •   •  6166 просмотра
Правительство продлило на месяц отсрочку от призыва, которая предоставлена решением Минэкономики

Рекордный импорт электроэнергии запланирован на фоне похолодания, из-за непогоды обесточивания в трех областях

Из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине растет, на определенные часы запланированы рекордно высокие максимальные мощности импорта, в то время как непогода обесточила 53 населенных пункта в 3 областях.

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Рекордный импорт электроэнергии запланирован на фоне похолодания, из-за непогоды обесточивания в трех областях

Правительство утвердило порядок обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений

Кабинет Министров Украины утвердил порядок приема, содержания, обслуживания и учета военно-инженерных и фортификационных сооружений, созданных для повышения обороноспособности страны в условиях военного положения.

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Правительство утвердило порядок обслуживания и ведения учета фортификационных сооружений

Возможно ли будет обжаловать решение военно-врачебной комиссии: разъяснил офицер Центральной ВВК

Возможность обжалования решения военно-врачебной комиссии сохранена и усовершенствована: обжалование решения ВВК теперь будут рассматриваться в другом учреждении здравоохранения, чем то, где было принято первичное решение, для обеспечения беспристрастности.

Общество •   •  6867 просмотра
Возможно ли будет обжаловать решение военно-врачебной комиссии: разъяснил офицер Центральной ВВК

МВД запускает электронный кабинет пострадавшего и горячую линию для соцзащиты для правоохранителей

Министерство внутренних дел запустило электронный кабинет потерпевшего и горячую линию контакт-центра для предоставления услуг социальной защиты военнослужащим, полицейским и членам их семей.

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МВД запускает электронный кабинет пострадавшего и горячую линию для соцзащиты для правоохранителей

СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО

СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО.

политика •   •  7128 просмотра
СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО

Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией, что создает новые возможности для украинского бизнеса благодаря отмене пошлин на 93% промышленных товаров.

Экономика •   •  9475 просмотра
Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф

По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ядерный шантаж России путем проведения военных учений с применением нестратегического ядерного оружия является стандартной практикой для москвы, а не чем-то новым, и вопросом, на который свободный мир должен дать адекватный ответ.

Война •   •  10976 просмотра
"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф

Правительство отменило ограничения расчетов за импорт товаров и услуг

Правительство отменяет ограничения на расчеты за импорт товаров и услуг, открывая новые возможности для украинских предпринимателей и усиливая экспорт.

Экономика •   •  10264 просмотра
Правительство отменило ограничения расчетов за импорт товаров и услуг