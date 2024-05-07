Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

17 населенных пунктов были обстреляны армией рф на правобережье Херсонской области. Взрывного и осколочного ранения получили мужчина и женщина. Также враг бьет управляемыми авиабомбами и вызывает много разрушений. Об этом сообщает в "Единых новостях" начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

17 населенных пунктов были на правобережье обстреляны: Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав. Повреждены 1,5 десятка частных домов, многоэтажки, также прилетело и по админзданиям, а также по газопроводу. Кроме того враг атакует управляемыми авиабомбами, сбрасывали бомбы на Днепровский, Ивановку, Красный маяк. Там очень много разрушений - рассказал Прокудин.

Он также сообщил, что с утра под авиационными и артиллерийскими ударами Белозерка, где изуродовано более 2 десятков частных домов. По словам Прокудина, в Белозерке пострадала женщина, которая ехала на маршрутке, - ее доставили в больницу, диагностировали взрывную травму, сейчас она в среднем состоянии тяжести, находится в больнице.

За прошедшие сутки ранения получил 50-летний волонтер, который был ранен на окраине села Львова. Ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Напомним,

Здание банка в Белополье Сумской области было повреждено вражеским обстрелом из "Градов". Четверо сотрудников, которые были в здании, остались невредимыми.