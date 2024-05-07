Захватчики атакуют КАБами Херсонщину, много разрушений в ряде населенных пунктов - Прокудин

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Правительство продлило на месяц отсрочку от призыва, которая предоставлена решением Минэкономики
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Рекордный импорт электроэнергии запланирован на фоне похолодания, из-за непогоды обесточивания в трех областях
Из-за похолодания потребление электроэнергии в Украине растет, на определенные часы запланированы рекордно высокие максимальные мощности импорта, в то время как непогода обесточила 53 населенных пункта в 3 областях.
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Кабинет Министров Украины утвердил порядок приема, содержания, обслуживания и учета военно-инженерных и фортификационных сооружений, созданных для повышения обороноспособности страны в условиях военного положения.
Возможно ли будет обжаловать решение военно-врачебной комиссии: разъяснил офицер Центральной ВВК
Возможность обжалования решения военно-врачебной комиссии сохранена и усовершенствована: обжалование решения ВВК теперь будут рассматриваться в другом учреждении здравоохранения, чем то, где было принято первичное решение, для обеспечения беспристрастности.
МВД запускает электронный кабинет пострадавшего и горячую линию для соцзащиты для правоохранителей
Министерство внутренних дел запустило электронный кабинет потерпевшего и горячую линию контакт-центра для предоставления услуг социальной защиты военнослужащим, полицейским и членам их семей.
СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО
СБУ заявила о разоблачении сети агентов фсб рф, которые готовили убийство Президента: задержаны два полковника УГО.
Правительство поддержало ратификацию соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией
Кабинет министров Украины поддержал законопроект о ратификации соглашения о свободной торговле с Турцией, что создает новые возможности для украинского бизнеса благодаря отмене пошлин на 93% промышленных товаров.
"Есть гораздо более важные вещи": в ГУР отвергли беспокойство относительно будущих ядерных учений рф
По словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины, ядерный шантаж России путем проведения военных учений с применением нестратегического ядерного оружия является стандартной практикой для москвы, а не чем-то новым, и вопросом, на который свободный мир должен дать адекватный ответ.
Правительство отменило ограничения расчетов за импорт товаров и услуг
Правительство отменяет ограничения на расчеты за импорт товаров и услуг, открывая новые возможности для украинских предпринимателей и усиливая экспорт.