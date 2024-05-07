У Білопіллі на Сумщині внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена будівля банку
Київ • УНН
Будівля банку в Білопіллі Сумської області була пошкоджена ворожим обстрілом з "Градів". Четверо співробітників, які були в будівлі, залишилися неушкодженими.
У Білопіллі на Сумщині через ворожий обстріл пошкоджено приміщення банку. Про це повідомляє Суспільне, передає УНН.
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Зранку 7 травня Білопілля на Сумщині обстріляли з "Градів". Внаслідок влучань є пошкодження приміщення місцевого банку. Всередині було четверо працівники, на щастя всі вони вціліли, розповів керівник відділення Андрій Кеменяш. За словами чоловіка, нарахували три вибухи.
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Вдень 6 травня через обстріл в Білопіллі також фіксувалися пошкодження, частково пропадала електроенергія.
За словами голови Білопілської громади Юрія Зарко, була пошкоджена система живлення у міській раді та зруйнований будинок.
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