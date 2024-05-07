В Белополье на Сумщине в результате вражеского обстрела повреждено здание банка

В Белополье Сумской области из-за вражеского обстрела повреждено помещение банка. Об этом сообщает Суспільне, передает УНН.

Детали

Утром 7 мая Белополье на Сумщине обстреляли из "Градов". В результате попаданий есть повреждения помещения местного банка. Внутри было четверо работников, к счастью все они уцелели, рассказал руководитель отделения Андрей Кеменяш. По словам мужчины, насчитали три взрыва.

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Днем 6 мая из-за обстрелов в Белополье также фиксировались повреждения, частично пропадала электроэнергия.

По словам председателя Белопольской громады Юрия Зарко, была повреждена система питания в городском совете и разрушено здание.

На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки погиб один человек, среди раненых - двое детей