На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки погиб один человек, среди раненых - двое детей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
  •  108181 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

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Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
  •  90131 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  113016 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  118082 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
6 мая 2024, 05:22  •  119777 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  228354 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  211676 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  207063 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  174049 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

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Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113903 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

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Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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30 апреля 2024, 14:32  •  408558 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  414341 просмотра

На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки погиб один человек, среди раненых - двое детей

Один человек погиб и еще трое, в том числе двое детей в возрасте 15 и 13 лет, получили ранения в результате российских обстрелов и авиаударов по приграничным населенным пунктам в Сумской области 6 мая.

Война •   •  10271 просмотра
На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки погиб один человек, среди раненых - двое детей

В Японии завершается 5-й цикл сброса очищенной воды на АЭС "Фукусима"

Япония завершила пятый этап сброса в океан около 7800 тонн очищенной радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима", с планами сбросить еще около 54 600 тонн в течение 2024 года.

Новости Мира •   •  7953 просмотра
В Японии завершается 5-й цикл сброса очищенной воды на АЭС "Фукусима"

ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

ЕС обсудит план восстановления Украины с мобилизацией 50 миллиардов евро на поддержку реформ и помощь Украине.

Экономика •   •  9693 просмотра
ЕС сегодня обсудит План Украины с 50 млрд евро на реформы и помощь - Боррель

Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки одобрил продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней, до 11 августа 2024 года.

Война •   •  30259 просмотра
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине

Восстановление Киевщины: в ОВА рассказали о планах на 2024 год

В 2024 году в Киевской области планируют восстановить 106 объектов на сумму более 3,9 млрд грн с помощью UNITED24 и Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, в частности 18 многоэтажек, 5 школ, 1 стадион, а также выдать до 1 500 жилищных сертификатов в рамках программы "еВідновлення".

Общество •   •  26629 просмотра
Восстановление Киевщины: в ОВА рассказали о планах на 2024 год

Спецслужбы Польши обнаружили устройства прослушивания в помещении заседания Совета министров

Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в помещении, где должно было состояться заседание Совета министров Польши в Катовице.

Новости Мира •   •  22757 просмотра
Спецслужбы Польши обнаружили устройства прослушивания в помещении заседания Совета министров

Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona &amp; Jerry Heil с песней "Teresa &amp; Maria".

Культура •   •  43915 просмотра
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре

229-метровое грузовое судно ALEXIS село на мель вблизи Стамбула, приостановив движение через Босфор в обоих направлениях.

Новости Мира •   •  21133 просмотра
"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре

Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно

Шведское правительство планирует разрешить украинцам регистрироваться в реестре населения и получать номер социального страхования после одного года проживания в стране вместо трех лет, как это было раньше, новые правила вступят в силу с 1 ноября.

Общество •   •  20023 просмотра
Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно

Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Венеция заработала 975 000 евро ($1,1 млн) от продажи билетов за первые 11 дней после введения платы за вход в размере 5 евро для однодневных туристов в наиболее загруженные дни.

УНН Lite •   •  39819 просмотра
Плата за вход принесла Венеции первый миллион