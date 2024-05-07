На Сумщине из-за обстрелов рф за сутки погиб один человек, среди раненых - двое детей

российские войска в понедельник, 6 мая, сбрасывали управляемые авиабомбы и стреляли из артиллерии по приграничным громадам Сумской области, в результате чего погиб местный житель, также ранения получили двое мальчиков 15 и 13 лет и 79-летний мужчина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, 6 мая в течение дня оккупанты сбрасывали авиабомбы и из артиллерии обстреливали пограничные общины на Сумщине.

Около 14:30 агрессор нанес авиационные удары, по предварительной информации, тремя управляемыми бомбами по гражданской инфраструктуре Новослободской общины Конотопского района. Погиб 39-летний местный житель. Повреждено помещение местного предприятия.

Также в течение дня враг сбросил, по предварительным данным, 10 управляемых авиационных бомб на территорию Белопольской громады Сумского района. В результате атаки врага повреждены 4 частных домохозяйства, 6 многоквартирных домов, 6 транспортных средств, помещения местного предприятия, административное здание и объекты критической инфраструктуры.

В Краснопольской громаде Сумского района во время артиллерийского обстрела ранения получили двое мальчиков 15 и 13 лет, а также 79-летний мужчина - говорится в сообщении ОГП.

При процессуальном руководстве Сумской областной и Сумской окружной прокуратур начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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