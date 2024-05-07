Армия рф с ночи обстреляла Сумскую область из минометов, артиллерии и КАБами: 21 взрыв

Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который увеличивает штрафы за уклонение от мобилизации - от 3400 до 25 500 грн в зависимости от нарушения и того, произошло ли оно в особый период.