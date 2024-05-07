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Армия рф с ночи обстреляла Сумскую область из минометов, артиллерии и КАБами: 21 взрыв
россияне неоднократно обстреливали приграничные районы и населенные пункты в Сумской области, зафиксирован 21 взрыв от артиллерии, минометов и авиаударов по Белопольской, Глуховской и Эсманьской громадах.
Американского солдата арестовали в рф: обвиняют в краже
Американский солдат, который посещал свою знакомую во владивостоке, россия, был арестован по обвинению в краже.
Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после атаки рф - Укрэнерго
Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после атаки 6 мая, благодаря механизмам, разработанным НЭК "Укрэнерго" для быстрого восстановления электроснабжения в случае атак.
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Национальная академия аграрных наук Украины, вместо того, чтобы заниматься выведением новых сортов сельскохозяйственных культур, участвует в теневых схемах торговли землей и коррупции.
Одесская область планирует увеличить выращивание арбузов и выйти на самообеспечение овощами
Одесская область засеяла 14 000 га овощных культур, что на 6,5% больше, чем в прошлом году, и намерена собрать 290 000 тонн урожая, чтобы удовлетворить местный спрос, а излишки томатов и лука - для других регионов.
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года
На Met Gala 2024 были представлены противоречивые наряды, которые разделили интернет, включая платье Зендайи, украшенное виноградом, крошечный серебряный корсет Ким Кардашьян и смелые обнаженные образы таких звезд, как Дожа Кэт и Эмили Ратаковски, а отсутствие Тейлор Свифт ошеломило многих.
На Донетчине из-за обстрелов рф погиб еще один житель и четверо ранены
6 мая в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек, еще четверо получили ранения.
Израиль установил контроль над палестинской частью ПП "Рафах" на границе с Египтом
Израиль взял под контроль палестинскую сторону контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе между Газой и Египтом, захватив ключевую дорогу и нанеся за ночь удары по более чем 50 целям ХАМАС.
В Харьковской области враг бил КАБами, среди раненых подросток
В Харьковской области российские войска обстреляли несколько населенных пунктов, повредив жилые дома, ранив мирных жителей, в том числе 16-летнюю девочку.
Усиление ответственности за уклонение от мобилизации: Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект во втором чтении
Верховная Рада планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, который увеличивает штрафы за уклонение от мобилизации - от 3400 до 25 500 грн в зависимости от нарушения и того, произошло ли оно в особый период.