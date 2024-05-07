Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после атаки рф - Укрэнерго

Электроснабжение Сумской области почти полностью восстановлено после атаки рф 6 мая, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.

Энергопитание Сумской области почти полностью восстановлено после атаки 6 мая - сообщили в компании.

"У нас практически на каждый случай атаки для различных сценариев по каждой области выработаны уже механизмы, что мы делаем для того, чтобы запитывать потребителей. Самое важное, что энергоснабжение восстанавливается в короткий срок", - рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Напомним

В ночь на 6 мая россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области. Среди поврежденной гражданской инфраструктуры - высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".

Одномоментно было обесточено более 400 тысяч абонентов в городе Сумы и населенных пунктах области. На утро потребителей частично запитали - в Сумской области оставался без напряжения 91 населенный пункт.