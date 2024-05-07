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Електропостачання Сумщини майже повністю відновлено після атаки рф - Укренерго

Електропостачання Сумщини майже повністю відновлено після атаки рф - Укренерго

Київ • УНН

 • 20782 перегляди

Електропостачання Сумської області майже повністю відновлено після атаки 6 травня, завдяки механізмам, розробленим НЕК "Укренерго" для швидкого відновлення електропостачання у разі атак.

Електропостачання Сумської області майже повністю відновлено після атаки рф 6 травня, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Енергоживлення Сумщини майже повністю відновлено після атаки 6 травня

- повідомили у компанії.

"У нас практично на кожен випадок атаки для різних сценаріїв по кожній області випрацювані вже механізми, що ми робимо для того щоб заживлювати споживачів. Найважливіше що енергопостачання відновлюється в короткий термін", - розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Нагадаємо

У ніч на 6 травня росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".

Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області. На ранок споживачів частково заживили - у Сумській області залишався без напруги 91 населений пункт.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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