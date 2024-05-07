Електропостачання Сумщини майже повністю відновлено після атаки рф - Укренерго
Київ • УНН
Електропостачання Сумської області майже повністю відновлено після атаки 6 травня, завдяки механізмам, розробленим НЕК "Укренерго" для швидкого відновлення електропостачання у разі атак.
Електропостачання Сумської області майже повністю відновлено після атаки рф 6 травня, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
Енергоживлення Сумщини майже повністю відновлено після атаки 6 травня
"У нас практично на кожен випадок атаки для різних сценаріїв по кожній області випрацювані вже механізми, що ми робимо для того щоб заживлювати споживачів. Найважливіше що енергопостачання відновлюється в короткий термін", - розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
Нагадаємо
У ніч на 6 травня росіяни завдали ракетно-дронового удару по Сумщині. Серед пошкодженої цивільної інфраструктури – високовольтний об'єкт НЕК "Укренерго".
Одномоментно було знеструмлено понад 400 тисяч абонентів у місті Суми та населених пунктах області. На ранок споживачів частково заживили - у Сумській області залишався без напруги 91 населений пункт.