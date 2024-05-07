Армія рф з ночі обстріляла Сумщину з мінометів, артилерії та КАБами: 21 вибух
Київ • УНН
росіяни неодноразово обстрілювали прикордонні райони та населені пункти в Сумській області, зафіксовано 21 вибух від артилерії, мінометів та авіаударів по Білопільській, Глухівській та Есманьській громадах.
Сумську область вночі та вранці сьогодні російські війська обстріляли 5 разів, зафіксовано 21 вибух від артилерії, мінометів та авіаударів, повідомили у вівторок у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська та Есманьська громади", - повідомили в ОВА у Telegram і перечислили:
- Есманьська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи) та мінометів (3 вибухи).
- Білопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (3 вибухи) та обстріл з мінометів (10 вибухів).
- Глухівська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (3 вибухи).
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