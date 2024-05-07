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На Сумщині через обстріли рф за добу загинула одна людина, серед поранених - двоє дітей

На Сумщині через обстріли рф за добу загинула одна людина, серед поранених - двоє дітей

Київ • УНН

 • 27991 перегляди

Одна людина загинула і ще троє, в тому числі двоє дітей у віці 15 і 13 років, отримали поранення в результаті російських обстрілів і авіаударів по прикордонних населених пунктах в Сумській області 6 травня.

російські війська у понеділок, 6 травня, скидували керовані авіабомби та стріляли із артилерії по прикордонних громадах Сумської області, внаслідок чого загинув місцевий житель, також поранення отримали двоє хлопчиків 15 та 13 років і  79-річний чоловік.  Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора. 

Деталі 

За даними слідства, 6 травня протягом дня окупанти скидали авіабомби та з артилерії обстрілювали прикордонні громади на Сумщині.

Близько 14:30 агресор завдав авіаційних ударів, за попередньою інформацією, трьома керованими бомбами по цивільній інфраструктурі Новослобідської громади Конотопського району. Загинув 39-річний місцевий житель. Пошкоджено приміщення місцевого підприємства.

Також протягом дня ворог скинув, за попередніми даними, 10 керованих авіаційних бомб на територію Білопільської громади Сумського району. Внаслідок атаки ворога пошкоджено 4 приватних домогосподарства, 6 багатоквартирних будинків, 6 транспортних засобів, приміщення місцевого підприємства, адміністративну будівлю та об’єкти критичної інфраструктури.

У Краснопільській громаді Сумського району під час артилерійського обстрілу поранення отримали двоє хлопчиків 15 та 13 років, а також 79-річний чоловік

- йдеться у повідомленні ОГП.

За процесуального керівництва Сумської обласної та Сумської окружної прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

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Армія рф з ночі обстріляла Сумщину з мінометів, артилерії та КАБами: 21 вибух07.05.24, 09:25 • 19203 перегляди

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