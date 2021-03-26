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Загострення на фронті: “Слуга Народу” готує постанову до країн-партнерів по “нормандському формату” щодо підтримки Україну

Київ • УНН

 • 24844 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. “Слуга Народу” готує на понеділок постанову про звернення до країн-партнерів по “нормандському формату”, до всього цивілізованого світу, можливо, до ООН із закликом вкотре підтримати Україну у зв’язку із загостренням ситуації на Донбасі. Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко в ефірі передачі “Свобода слова з Савіком Шустером", передає УНН.

Цитата

“Політико-дипломатичний шлях — це єдиний шлях, яким ми можемо йти весь час і я думаю, що тут всі маємо включитися, і весь парламент, використовуючи те, що ми будемо наступного тижня бачитися, збиратися звернутися до країн-партнерів по „нормандському формату“, я маю на увазі Німеччину та Францію, до всього цивілізованого світу, можливо, до ООН із закликом вкотре підтримати Україну в цьому процесі, взяти до уваги такі порушення режиму припинення вогню...”, — сказав Корнієнко.

За його словами постанова буде готова в понеділок.

“Я думаю нас всі фракції підтримають, щоб ми в режимі ще одного позачергового засідання опрацювали постанову, яку вже наша фракція в комітеті міжнародних справ готує й на понеділок вона буде готова”, — розповів Корнієнко.

Що було раніше

Бойовики у п’ятницю, 26 березня, з мінометів, станкових автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляли позиції Збройних сил України біля населеного пункту Шуми у зоні ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів загинуло четверо українських військових, ще двоє отримали поранення.

Зеленський звернувся до лідерів “нормандської четвірки” із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Начальник Генерального штабу України Руслан Хомчак негайно вилетів на місце події для всебічного з’ясування всіх обставин справи.

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