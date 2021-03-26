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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53106 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74007 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110359 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145882 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196063 просмотра

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Обострение на фронте: "Слуга народа" готовит постановление к странам-партнерам по "нормандскому формату" касательно поддержки Украины

Обострение на фронте: "Слуга народа" готовит постановление к странам-партнерам по "нормандскому формату" касательно поддержки Украины

Киев  •  УНН

 • 24840 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. “Слуга народа” готовит на понедельник постановление об обращении к странам-партнерам по “нормандскому формату”, ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом раз поддержать Украину в связи с обострением ситуации на Донбассе. Об этом сообщил председатель партии Александр Корниенко в эфире передачи “Свобода слова с Савиком Шустером”, передает УНН.

Цитата

“Политико-дипломатический путь — это единственный путь, которым мы можем идти все время и я думаю, что здесь все должны включиться, и весь парламент, используя то, что мы будем на следующей неделе видеться, собираться обратиться к странам-партнерам по „нормандскому формату“, я имею в виду Германию и Францию, ко всему цивилизованному миру, возможно, к ООН с призывом в который раз поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание следующие нарушения режима прекращения огня...”, — сказал Корниенко.

По его словам постановление будет готово в понедельник.

“Я думаю нас все фракции поддержат, чтобы мы в режиме еще одного внеочередного заседания проработали постановление, которое уже наша фракция в комитете международных дел готовит и на понедельник она будет готова”, — рассказал Корниенко.

Что было раньше

Боевики в пятницу, 26 марта, из минометов, станковых автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции Вооруженных сил Украины около населенного пункта Шумы в зоне ООС.

Вследствие вражеских обстрелов погибло четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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