Задимлення у будівлі на столичному Хрещатику: у ДСНС кажуть про пар невідомого походження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Пожежі в одній з будівель на столичному Хрещатику не було, натомість відомо про пар незрозумілого походження. Про це в коментарі УНН повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
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“Пожежі не було. Був незрозумілий пар. На місце викликали лабораторію. Всі заміри у нормі. Що це було — невідомо”, — повідомила Водолага.
Що було раніше
Сьогодні, 20 вересня, сталося задимлення в одній з будівель у підвальному приміщенні на столичному Хрещатику.