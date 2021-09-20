Задимлення у будівлі на столичному Хрещатику: у ДСНС кажуть про пар невідомого походження

Цитата

“Пожежі не було. Був незрозумілий пар. На місце викликали лабораторію. Всі заміри у нормі. Що це було — невідомо”, — повідомила Водолага.

Що було раніше

Сьогодні, 20 вересня, сталося задимлення в одній з будівель у підвальному приміщенні на столичному Хрещатику.