У будівлі на столичному Хрещатику сталось задимлення: на місці поліція та медики

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“Повідомлення надійшло о 15:23. З підвального приміщення за адресою Хрещатик, 4 йде дим. Наразі на місці 4 одиниці техніки та 16 рятувальників. Що горить, поки не відомо. Рятувальники шукають осередок загоряння”, — повідомила Водолага.

Деталі

Кореспондент УНН з місця повідомив, що до місця пожежі прибули поліцейські та медики. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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