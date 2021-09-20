У будівлі на столичному Хрещатику сталось задимлення: на місці поліція та медики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Сьогодні, 20 вересня, сталося задимлення в одній з будівель на столичному Хрещатику. Про це в коментарі УНН повідомила прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага.
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“Повідомлення надійшло о 15:23. З підвального приміщення за адресою Хрещатик, 4 йде дим. Наразі на місці 4 одиниці техніки та 16 рятувальників. Що горить, поки не відомо. Рятувальники шукають осередок загоряння”, — повідомила Водолага.
Деталі
Кореспондент УНН з місця повідомив, що до місця пожежі прибули поліцейські та медики. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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