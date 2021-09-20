В здании на столичном Крещатике произошло задымление: на месте полиция и медики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Сегодня, 20 сентября, произошло задымление в одном из зданий на столичном Крещатике. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
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"Сообщение поступило в 15:23. С подвального помещения по адресу Крещатик, 4 идет дым. Сейчас на месте 4 единицы техники и 16 спасателей. Что горит, пока не известно. Спасатели ищут очаг возгорания", - сообщила Водолага.
Детали
Корреспондент УНН с места сообщил, что к месту пожара прибыли полицейские и медики. По предварительной информации, пострадавших нет.
Напомним
В Киеве, в районе Позняков загорелся бизнес-центр "Колизей".