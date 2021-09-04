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На столичних Позняках горить бізнес-центр

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Києві, в районі Позняки горить бізнес-центр "Колізей". Люди стрімко покидають будівлю. Про це УНН повідомляють очевидці.

Деталі

За словами свідків, в будівлі, на 4 поверсі загорілася сауна.

Цитата

“Половина району (Позняків — ред.) у диму. Люди покидають будівлю”, — повідомляють очевидці з місця подій.

Як повідомила в коментарі УНН прес-секретар ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, пожежа виникла на 8 поверсі будівлі в сауні. На місці працюють відповідні служби.

Цитата

“Надійшла заявка про пожежу в бізнес-центрі „Колізей“. На 8 поверсі будівлі загорілася сауна. Причина загоряння уточнюється”, — повідомили в ДСНС

Нагадаємо

Вчора в центрі Києва виникла пожежа в костелі св. Миколая під час репетиції на органі. І основною версією причини пожежі є загоряння електропроводки в корпусі інструменту.

Костел Святого Миколая в столиці загорівся увечері 3 вересня. Пожежу вдалося ліквідувати близько опівночі. УНН повідомляв, що вогонь повністю знищив орган собору.

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