Задымление в здании на столичном Крещатике: в ГСЧС говорят о паре неизвестного происхождения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Пожары в одном из зданий на столичном Крещатике не было, зато известно о паре непонятного происхождения. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
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"Пожара не было. Был непонятный пар. На место вызвали лабораторию. Все замеры в норме. Что это было - неизвестно", - сообщила Водолага.
Что было раньше
Сегодня, 20 сентября, произошло задымление в одном из зданий в подвальном помещении на столичном Крещатике.