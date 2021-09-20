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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Задымление в здании на столичном Крещатике: в ГСЧС говорят о паре неизвестного происхождения

Киев  •  УНН

 • 20477 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Пожары в одном из зданий на столичном Крещатике не было, зато известно о паре непонятного происхождения. Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Цитата

"Пожара не было. Был непонятный пар. На место вызвали лабораторию. Все замеры в норме. Что это было - неизвестно", - сообщила Водолага.

Что было раньше

Сегодня, 20 сентября, произошло задымление в одном из зданий в подвальном помещении на столичном Крещатике.

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