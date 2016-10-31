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Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги становить понад 15 млрд грн – Держстатистики

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні заборгованість з виплати за житлово-комунальні послуги, включаючи електроенергію, на кінець вересня становлять понад 15 млрд грн. Про це повілдомляється на офіційном сайті Державної служби статистики, передає УНН.

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги становить понад 15 млрд грн – Держстатистики

За інформацією Держстатистики, зокрема, на кінець вересня 2016 р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 4,8 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,9 млрд грн, за газопостачання – 2,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд грн, за електроенергію – 3,1 млрд грн.

У відомстві уточнили, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку у вересні 2016р. становили 526,3 грн.

У той же час, українці у вересні сплатили за житлово-комунальні послуги 3,1 млрд грн (74,1% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 1,6 млрд грн (99,6% нарахованих за цей період сум).

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