Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги становить понад 15 млрд грн – Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. В Україні заборгованість з виплати за житлово-комунальні послуги, включаючи електроенергію, на кінець вересня становлять понад 15 млрд грн. Про це повілдомляється на офіційном сайті Державної служби статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, зокрема, на кінець вересня 2016 р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 4,8 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,5 млрд грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,9 млрд грн, за газопостачання – 2,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 0,4 млрд грн, за електроенергію – 3,1 млрд грн.
У відомстві уточнили, що середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку у вересні 2016р. становили 526,3 грн.
У той же час, українці у вересні сплатили за житлово-комунальні послуги 3,1 млрд грн (74,1% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 1,6 млрд грн (99,6% нарахованих за цей період сум).