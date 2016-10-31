Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составляет более 15 млрд грн - Госстатистики

По информации Госстатистики, в частности, на конец сентября 2016 г. задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 4,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 2,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 1,9 млрд грн, за газоснабжение – 2,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд грн, за электроэнергию – 3,1 млрд грн.

В ведомстве уточнили, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2016 г. составили 526,3 грн.

В то же время, украинцы в сентябре оплатили за жилищно-коммунальные услуги 3,1 млрд грн (74,1% начисленных за этот период сумм), за электроэнергию – 1,6 млрд грн (99,6% начисленных за этот период сумм).