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Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составляет более 15 млрд грн - Госстатистики

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги составляет более 15 млрд грн - Госстатистики

Киев • УНН

 • 9690 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Украине задолженность по выплате за жилищно-коммунальные услуги, электроэнергию, на конец сентября составляет более 15 млрд грн. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики, передает УНН.

По информации Госстатистики, в частности, на конец сентября 2016 г. задолженность населения по оплате за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 4,8 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 2,5 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотведение – 1,9 млрд грн, за газоснабжение – 2,4 млрд грн, за вывоз бытовых отходов – 0,4 млрд грн, за электроэнергию – 3,1 млрд грн.

В ведомстве уточнили, что средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/), на одного владельца лицевого счета в сентябре 2016 г. составили 526,3 грн.

В то же время, украинцы в сентябре оплатили за жилищно-коммунальные услуги 3,1 млрд грн (74,1% начисленных за этот период сумм), за электроэнергию – 1,6 млрд грн (99,6% начисленных за этот период сумм).

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