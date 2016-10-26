Заборгованість по ПДВ становить 16 млрд грн - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Заборгованість держави перед бізнесом з відшкодування податку на додану вартість становить 16 млрд гривень. Про це під час брифінгу повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, є зараз заборгованість, історична заборгованість біля 16 млрд грн, які не відшкодовані"- сказав він.
Міністр додав, що є декілька шляхів погашення заборгованості - через бюджетні відшкодування, випуск облігацій та використання коштів від спецконфіскації активів екс-президента Віктора Януковича.
Нагадаємо, 25 жовтня Президент України Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ повідомив, що Україна скоротила на сьогодні заборгованість з відшкодування податку на додану вартість до 16 млрд грн.