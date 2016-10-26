Задолженность по НДС составляет 16 млрд грн - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Задолженность государства перед бизнесом по возмещению налога на добавленную стоимость составляет 16 млрд гривен. Об этом во время брифинга сообщил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент УНН.
"Действительно, сейчас задолженность, историческая задолженность около 16 млрд грн, которые не возмещены", - сказал он.
Министр добавил, что есть несколько путей погашения задолженности - через бюджетные возмещения, выпуск облигаций и использования средств от спецконфискации активов экс-президента Виктора Януковича.
Напомним, 25 октября Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ сообщил, что Украина сократила на сегодня задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в 16 млрд грн.