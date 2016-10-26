Задолженность по НДС составляет 16 млрд грн - Минфин

"Действительно, сейчас задолженность, историческая задолженность около 16 млрд грн, которые не возмещены", - сказал он.

Министр добавил, что есть несколько путей погашения задолженности - через бюджетные возмещения, выпуск облигаций и использования средств от спецконфискации активов экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, 25 октября Президент Украины Петр Порошенко на заседании Национального совета реформ сообщил, что Украина сократила на сегодня задолженность по возмещению налога на добавленную стоимость в 16 млрд грн.