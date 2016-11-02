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Заборгованість перед "Нафтогазом" за газ скоротилася за тиждень майже на 400 млн грн

Заборгованість перед "Нафтогазом" за газ скоротилася за тиждень майже на 400 млн грн

Київ • УНН

 • 8484 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прострочена заборгованість підприємств теплокомуненерго, теплоцентралей та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" за минулий тиждень зменшилася на 394 млн грн і на 1 листопада становить близько 21,4 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає УНН.

“Станом на 1 листопада 2016 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України“ становить близько 21,4 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 394 млн грн (1,8%)”, — зазначили у НАК.

У компанії уточнили, що сумарна прострочена заборгованість перед НАК “Нафтогаз України” підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 17,6 млрд грн, з них за 2016 р. — 2,3 млрд грн. “За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 369 млн грн (2,1%)”, — сказали у прес-службі.

Крім того, заборгованість ПАТ “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, зазначили у компанії, за минулий тиждень зменшилась на 123 млн грн (10,8%), а сумарна заборгованість “Київенерго” становить близько 1,014 млрд грн.

Українські Національні Новини

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