Заборгованість перед "Нафтогазом" за газ скоротилася за тиждень майже на 400 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Прострочена заборгованість підприємств теплокомуненерго, теплоцентралей та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України" за минулий тиждень зменшилася на 394 млн грн і на 1 листопада становить близько 21,4 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні прес-служби компанії, передає УНН.
“Станом на 1 листопада 2016 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ та прямих промислових споживачів перед НАК "Нафтогаз України“ становить близько 21,4 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 394 млн грн (1,8%)”, — зазначили у НАК.
У компанії уточнили, що сумарна прострочена заборгованість перед НАК “Нафтогаз України” підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 17,6 млрд грн, з них за 2016 р. — 2,3 млрд грн. “За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 369 млн грн (2,1%)”, — сказали у прес-службі.
Крім того, заборгованість ПАТ “Київенерго” за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, зазначили у компанії, за минулий тиждень зменшилась на 123 млн грн (10,8%), а сумарна заборгованість “Київенерго” становить близько 1,014 млрд грн.