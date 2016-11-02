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Задолженность перед "Нафтогазом" за газ сократилась за неделю почти на 400 млн грн

Киев • УНН

 • 8484 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Просроченная задолженность предприятий теплокоммунэнерго, теплоцентралей и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" за прошедшую неделю уменьшилась на 394 млн грн и на 1 ноября составляет около 21,4 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает УНН.

"По состоянию на 1 ноября 2016 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 21,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 394 млн грн (1,8%)", - отметили в НАК.

В компании уточнили, что суммарная просроченная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, составляет около 17,6 млрд грн, из них за 2016 г. - 2,3 млрд грн. "За прошедшую неделю задолженность уменьшилась на 369 млн грн (2,1%)", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, отметили в компании, за прошедшую неделю уменьшилась на 123 млн грн (10,8%), а суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет около 1,014 млрд грн.

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