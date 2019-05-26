За звинуваченням у жорстокому поводженні зі Стеном Лі заарештували його менеджера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишній менеджер творця коміксів Marvel Стена Лі був арештований в суботу за звинуваченням у жорстокому поводженні з літнім творцем. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.
Так, Морган був заарештований в Арізоні після пред'явлення звинувачення прокурорами округу Лос-Анджелес на початку цього місяця.
Моргану пред'явлені звинувачення в скоєнні кримінального злочину, включаючи крадіжку, розтрату, підроблення та шахрайство щодо літньої людини, а також в жорстокому поводженні з ним.
Влада каже, що Морган прагнув отримати вигоду з багатства натхненника Marvel Comic і впливати на Лі, хоча у нього не було повноважень діяти від його імені.
Поліція заявляє, що Морган викрав понад 262 тис. доларів на афтограф-сесіях, які Лі провів в травні 2018 року. Влада заявляє, що Морган в якийсь момент перевіз Лі з його будинку в Голлівуд-Хіллз в кондомініум в Беверлі-Хіллз, "де Морган мав більше контролю над Лі".
У минулому році дочка Лі заявила, що Морган маніпулював Лі, не даючи йому бачитися з родиною і друзями, і намагався взяти під контроль його гроші і ділові відносини.
Адвокат Алекс Кессел сказав, що Морган ніколи не зловживав і не використовував Лі в своїх інтересах.
Нагадаємо, в листопаді минулого року відомий творець коміксів Marvel Стен Лі пішов з життя в медичному центрі в Лос-Анджелесі.