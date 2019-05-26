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За звинуваченням у жорстокому поводженні зі Стеном Лі заарештували його менеджера

За звинуваченням у жорстокому поводженні зі Стеном Лі заарештували його менеджера

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Колишній менеджер творця коміксів Marvel Стена Лі був арештований в суботу за звинуваченням у жорстокому поводженні з літнім творцем. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Так, Морган був заарештований в Арізоні після пред'явлення звинувачення прокурорами округу Лос-Анджелес на початку цього місяця.

Моргану пред'явлені звинувачення в скоєнні кримінального злочину, включаючи крадіжку, розтрату, підроблення та шахрайство щодо літньої людини, а також в жорстокому поводженні з ним.

Влада каже, що Морган прагнув отримати вигоду з багатства натхненника Marvel Comic і впливати на Лі, хоча у нього не було повноважень діяти від його імені.

Поліція заявляє, що Морган викрав понад 262 тис. доларів на афтограф-сесіях, які Лі провів в травні 2018 року. Влада заявляє, що Морган в якийсь момент перевіз Лі з його будинку в Голлівуд-Хіллз в кондомініум в Беверлі-Хіллз, "де Морган мав більше контролю над Лі".

У минулому році дочка Лі заявила, що Морган маніпулював Лі, не даючи йому бачитися з родиною і друзями, і намагався взяти під контроль його гроші і ділові відносини.

Адвокат Алекс Кессел сказав, що Морган ніколи не зловживав і не використовував Лі в своїх інтересах.

Нагадаємо, в листопаді минулого року відомий творець коміксів Marvel Стен Лі пішов з життя в медичному центрі в Лос-Анджелесі.

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